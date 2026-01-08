Инвестор Джим Роджерс считает доллар США защитой на случай глобального кризиса

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс рассказал, что продал все российские бумаги, хотя держал их годами и верил в экономику РФ. При этом он считает доллар США защитой на случай глобального кризиса.

Специалист уточнил, что добавил в портфель акции компаний из Узбекистана. Но при этом он уверен, что у российского рынка хорошее будущее. Кроме того, инвестор не шортит рынок США, однако большое число наличных денег держит в долларах.

Он подчеркнул, что Штаты — крупнейший должник в истории, при этом ситуация становится хуже с каждым днем.

«Но я также понимаю, что когда начинаются проблемы, люди воспринимают доллар США как „тихую гавань“, поэтому я его держу. Если что‑то случится, и доллар вырастет, надеюсь, я буду достаточно разумен, чтобы его продать», — пояснил Роджерс в интервью РБК.

По его словам, коррекция на американском рынке может отразиться и на рынках других стран. Возможно, в этом году большинство фондовых рынков будет сталкиваться с проблемами. Кризис в США может ударить по всем.

