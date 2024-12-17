Инвестор Диашов: россияне по инфляции ориентируются на опыт, а не на данные ЦБ

Россияне в вопросах инфляции больше ориентируются на собственные предчувствия и личный опыт, чем на официальные данные и действия Центробанка, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», гендиректор инвесткомпании «Диалот» Егор Диашов.

Ранее «Ведомости» писали, что эксперты РАН провели исследование восприятия россиянами изменений ключевой процентной ставки, установленной ЦБ. Выяснилось, что повышение ключевой ставки не приводит к снижению опасений граждан по поводу роста цен на товары и услуги. Это свидетельствует о том, что общество продолжает испытывать значительные экономические тревоги, несмотря на попытки регулятора стабилизировать ситуацию.

«Причина — пессимистические ожидания относительно инфляции. Граждане больше ориентируются на свои собственные предчувствия и личный опыт, чем на официальные данные и действия ЦБ», — считает Диашов.

По его словам, эксперты отмечают, что публичное обсуждение повышения ключевой ставки воспринимается населением как сигнал о надвигающемся экономическом кризисе. Люди начинают опасаться, что рост ставок приведет к дальнейшему удорожанию кредитов, а это негативно скажется на потребительских расходах и инвестициях.

Он уточнил, что мнение депутата Госдумы Анатолия Аксакова о том, что Банк России с помощью ключевой ставки сможет победить инфляцию, отражает распространенную, но не бесспорную точку зрения. Ключевая ставка действительно является мощным рычагом воздействия на инфляцию, прежде всего через механизм кредитования. Кредиты становятся дороже, что снижает спрос на них со стороны бизнеса и со стороны населения. Это, в свою очередь, охлаждает потребительскую активность, что ведет к снижению давления на цены.

Почему ключевая ставка несильно влияет на инфляцию?

«Однако, есть и другие причины. Во-первых, инфляция в России имеет сложную структуру и не всегда вызвана исключительно избыточным спросом. Значительную роль играют: баланс между необходимостью сдерживания инфляции и поддержкой экономической активности примерно на 10% к доллару США за последний месяц, зависимость от импорта, дефицит рабочей силы и растущие издержки», — добавил эксперт.

Как отметил собеседник, во-вторых, результаты эксперимента демонстрируют слабую реакцию на изменение ключевой ставки среди обывателей. Кроме того, он подтверждает, что на изменение ставки реагируют в основном граждане с высоким уровнем дохода, которые готовы переложить капитал из одного вклада в другой на более выгодных условиях при повышении ключевой ставки или, напротив, потратить сбережения на дорогостоящие товары при снижении.

По мнению специалиста, в-третьих, повышение ставок по вкладам крупнейшими российскими банками накануне заседания ЦБ может свидетельствовать о том, что организации ожидают повышения ключевой ставки. Это может привести к удорожанию кредитов для реального сектора экономики и замедлению темпов экономического роста.

«Мы считаем важным в данном вопросе найти баланс между необходимостью сдерживания инфляции и поддержкой экономической активности. Возможно, более эффективным будет сохранение ставки на текущем уровне или ее незначительное повышение, иначе новый исторический рекорд увеличения до 24-25% может привести к негативным настроениям в экономике и бизнесе», — заключил Диашов.