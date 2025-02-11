Инвестиции в развитие Ленинского округа увеличились благодаря сфере строительства

Встреча с представителями предпринимательского сообщества в формате бизнес-завтрака прошла в Ленинском городском округе. Основными спикерами стали министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян и глава муниципалитета Станислав Каторов. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

В ходе мероприятия участники, среди которых представители бизнес-сообщества, надзорных органов и представители центра содействия строительству при правительстве Московской области обсудили переход на цифровое сопровождение строительства.

«Центр содействия строительству сопровождает проекты в цифровом ключе с учетом современных технологий и возможностей. Он работает по принципу одного цифрового окна и берет на себя функцию прохождения всех необходимых процедур и подготовки документов за заявителя. На сегодняшний день на сопровождении в ЦСС Московской области находятся 5,5 тыс. проектов на 1 триллион рублей инвестиций», — сказал Артур Гарибян.

Министр подчеркнул, что Ленинский округ в этом году стал первым муниципалитетом, где он провел личную встречу с предпринимателями, и высоко оценил этот опыт, уточнив, что общение в таком формате будет продолжено на других территориях, так как оно позволяет получить обратную связь от бизнеса и доработать процесс прохождения цифрового пути.

«Новый формат работы ЦСС делает более удобным и быстрым прохождение таких процедур, как получение разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, постановки на кадастровый учет. Многие предприниматели Ленинского округа уже реализуют свои проекты с помощью профессионального сопровождения в проектном офисе. А для тех, кто пока не знает ЦСС, мы рассказываем о новых возможностях: теперь не нужно никуда бегать, все взаимодействия с ведомствами автоматизированы», — сказал Станислав Каторов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что такая цифровая трансформация позволяет привлекать больше инвестиций в экономику. Так, по результатам 2024 года Ленинский округ получил в 2,5 раза больше инвестиций, чем в предыдущие годы. Это позволило создать более 8,5 тыс. новых рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.