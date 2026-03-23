Инвестиции в Подмосковье превысили 2,1 трлн рублей в 2025 году

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам 2025 года превысил 2,1 трлн рублей. Впервые регион преодолел рубеж в 2 трлн рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В 2025 году Московская область по объему инвестиций в основной капитал впервые преодолела порог в 2 трлн рублей. Всего в прошлом году было привлечено 2 трлн 106 млрд рублей инвестиций. За пять лет показатель вырос почти в 1,8 раза. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате, созданном в Подмосковье», — сказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что инвестиционный блок правительства области продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности региона. В ближайшие пять лет власти планируют преодолеть следующий рубеж — 3 трлн рублей инвестиций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.