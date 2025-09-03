Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 800 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Московской области в январе–июне 2025 года превысил отметку в 800 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За первое полугодие 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 815,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост с учетом дефлятора составил 17,1%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что доля Московской области в общем объеме инвестиций в основной капитал по Центральному Федеральному округу составляет 16,5%.

В прошлом году инвестиции в регионе составили более 1,8 трлн рублей. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по прогнозам впервые превысит отметку 2 трлн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.