Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,3 трлн рублей

За первые три квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал Московской области составил более 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В январе–сентябре объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1 трлн 358 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года инвестиции выросли на 10,7%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что текущая динамика по росту инвестиций позволяет рассчитывать, что Московская область по итогам 2025 года впервые преодолеет планку в 2 трлн рублей.

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил более 1,8 трлн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.