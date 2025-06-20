Инвестиции в основной капитал Москвы в I квартале 2025 года выросли на 8,2%

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 18 по 21 июня, представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских субъектах, лидером которого стала Москва. Столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что регион демонстрирует успехи в этой области и в 2025 году.

«Позитивная тенденция сохраняется и в 2025-м. Инвестиции в основной капитал в I квартале уже превысили 1,2 трлн рублей — это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах», — сообщил Собянин.

Он отметил, что Москва является лидером рейтинга инвестклимата с 2019 года. По его словам, столичные власти благодарны деловому сообществу за доверие, поэтому и дальше будут улучшать условия и создавать дополнительный потенциал в мегаполисе для привлечения новых инвестиций.

К 2024 году финансовые вложения в основной капитал Москвы превысили отметку в 8,1 трлн рублей, что в 1,6 раза больше показателей 2020 года.

Прошлогодний рост производства в обрабатывающем секторе московской экономики составил почти 18%. Самые большие успехи на данный момент наблюдаются в производстве электроники и оптики, электротехнического оборудования, а также медицинских инструментов.