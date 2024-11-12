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Инвестиции в основной капитал Клина составили около 9 млрд рублей в 2024 году

В сфере промышленности в городском округе Клин сегодня функционирует порядка 36 крупных и средних предприятий. За 2024 год крупными промышленными предприятиями городского округа отгружено продукции на сумму 95,7 млрд. руб., тем самым темп роста составил 129,4%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Промышленные предприятия округа динамично развиваются, расширяются и модернизируются. В настоящий момент в стадии реализации находится несколько крупных инвестиционных проектов.

ООО «Росвеп-Сервис» строит предприятие по изготовлению теплообменного оборудования. Планируемый объем инвестиций составляет около 150 млн. рублей.

ООО «Колхоз Петровский» проводит реконструкцию молочно-товарной фермы, материально-технической базы в с. Петровское. Планируемый объем инвестиций — 500 млн. рублей. КФХ «Доброселье» строит молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота. Планируется привлечь 50 млн. рублей инвестиций.

ООО «Алюпром» расширяет предприятие по производству алюминиевых конструкций со строительством нового производственного корпуса.

На каждом из производств планируется создание новых рабочих мест.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. За 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.