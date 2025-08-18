Инвестиции в ОЭЗ «Дубна» превысили 7,7 млрд рублей в I полугодии

Объем фактических инвестиций на территории ОЭЗ «Дубна» за первые шесть месяцев 2025 года составил более 7,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций, привлеченных резидентами ОЭЗ „Дубна“ за первое полугодие 2025 года, составил более 7,7 млрд рублей и почти приблизился к годовому прогнозу в 10,8 млрд рублей. По итогам года запланировано, что резидентами будет создано порядка 750 новых рабочих мест, но уже за шесть месяцев на современных производствах и в офисах ОЭЗ трудоустроено свыше 650 специалистов», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Сегодня на территории ОЭЗ «Дубна» реализуют инновационные проекты 160 инвесторов, многие из которых уже ведут свою деятельность. Выручка резидентов за первое полугодие достигла 39,2 млрд рублей, а накопленным итогом за все время функционирования ОЭЗ — более 325 млрд рублей.

«Общий объем налоговых, таможенных и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды резидентами ОЭЗ „Дубна“ в январе–июне 2025 года составил более 7,5 млрд рублей. В частности, отчисления в федеральный бюджет превысили 2,9 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Московской области свыше 1,8 млрд рублей, во внебюджетные фонды — почти 1,9 млрд рублей. Это важнейшие источники доходов государства, благодаря которым финансируются социальные программы, строительство инфраструктуры, развитие экономики в целом», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.