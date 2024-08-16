Инвестиции в ОЭЗ «Дубна» превысили 21 млрд рублей в I полугодии

Фактический объем инвестиций, осуществленных на территории особой экономической зоны «Дубна», в первом полугодии 2024 года превысил 21 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Резиденты ОЭЗ «Дубна» активно наращивают инвестиции в свои проекты — за первые шесть месяцев этого года фактический объем инвестиций составил 21,3 млрд рублей. Это уже больше, чем было за весь прошлый год, по итогам которого этот показатель составил 20,3 млрд рублей. В отчетном периоде на территории ОЭЗ было создано 1 014 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Существенный рост вложений связан, в том числе, с началом строительного этапа реализации двух крупных проектов по созданию Центров обработки данных (ЦОД), которые направлены на создание безопасной цифровой инфраструктуры на территории подмосковного региона.

В частности, свои ЦОД на территории ОЭЗ запустят компании «Надежный Цифровой Сервис Данных» («НЦСД») и Wildberries. По итогам реализации этих проектов их суммарный объем инвестиций составит более 13,5 млрд рублей.

Помимо ЦОД, на площадке ОЭЗ «Дубна» активно возводят новые корпуса действующие резиденты, развивая свои проекты.

Зиновьева также отметила, что за весь период деятельности ОЭЗ в Дубне резиденты инвестировали в проекты на ее территории свыше 90 млрд рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.