Инвестиции в мукомольное производство Подмосковья составят 170 млн рублей

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В г. о. Ступино постоят современное предприятие по переработке зерна. Инвестору передан земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Инвестиции в строительство современного производственно-логистического комплекса составят 170 млн рублей. Запуск мукомольного предприятия позволит создать порядка 60 рабочих мест. Проектная мощность предприятия — 8,6 тыс. тонн муки в год, после ввода в эксплуатацию 3-й очереди. Плановый срок запуска завода — 2026 год», — рассказала о проекте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «Цифровые Перспективы» входит в группу компаний A-INTEX GROUP, имеет многолетний опыт в проектирование и строительстве промышленных современных заводов.

«Площадь переданного инвестору в аренду земельного участка составляет 15 га. Производственная площадка обеспечена всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение. Производство будет соответствовать требованиям экологической безопасности и обеспечит соблюдение природоохранного законодательства», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Проект компании «Цифровые перспективы» будет реализован на базе научных исследований и инновационных технологий в сфере мукомольного и зернового производства. Помимо переработки зерна компания также запустит уникальную линию по производству здорового питания для детей — сухих молочных смесей под брендом «Золотое перышко».

«В данный момент ведется проработка создания патента на полезную модель: «Разработка высокоэффективных приемов обеззараживания объектов АПК и индустрии питания с помощью инактивации биопленок микроорганизмов ультракороткими лазерными импульсами». Срок исполнения работ — до 7 месяцев. Внедрение этой разработки позволит нам запустить уникальный производственный комплекс с современной архитектурой из экоматериалов российских производителей», — отметила генеральный директор ООО «Цифровые перспективы» Анастасия Андреева.

Помимо производственных линий в комплекс компании «Цифровые перспективы» войдут логистический центр, складские помещения, вспомогательные сооружения для мелкого ремонта и обслуживания погрузчиков, офисы и шоу-рум.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.