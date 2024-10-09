Инвестиции в лесопромышленный комплекс РФ растут, несмотря на ограничения

В России продолжается рост инвестиций в лесопромышленный комплекс, несмотря на внешние ограничения, сообщили РИАМО в пресс-службе ассоциации «Русский лес».

По подсчетам национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» на основе данных Минпромторга России и Рослесхоза, с начала действия программы приоритетных инвестпроектов (ПИП) в области освоения лесов общий объем инвестиций превысил 1 трлн рублей.

Сейчас, по данным Минпромторга России, на территории РФ реализовано или находится в стадии реализации 298 ПИП. Они направлены на создание современных производственных мощностей, развитие инфраструктуры, глубокую переработку древесины и повышение потенциала отечественной лесопромышленной продукции. В 2023 и 2024 годах согласовано еще 37 новых ПИПов, что даст дополнительные стимулы для развития отрасли, позволит создавать рабочие места в регионах и вносить существенный вклад в рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

В рамках стратегии развития лесного комплекса страны до 2030 года такие инициативы играют ключевую роль в достижении целей сектора, который должен увеличить свой вклад в ВВП до 1,5%.

«Цели стратегии развития лесного комплекса РФ — это амбициозная задача, но уже сегодня мы видим уверенный рост. Механизм приоритетных инвестиционных проектов — один из эффективных инструментов развития как отрасли, так и экономики регионов и страны. Ассоциация „Русский лес“ находится в непрерывном диалоге с бизнес-сообществом и органами власти для выработки оптимальных условий для реализации инвестпроектов», — сказала президент ассоциации Ольга Калюжная.

В рамках форума «Леса России», прошедшего в сентябре в Перми, представители ассоциации озвучили ряд предложений, направленных на совершенствование взаимодействия бизнеса и государства в области реализации инвестиционных проектов в лесопромышленный комплекс.

Одним из ключевых стало предложение учитывать в составе капитальных затрат технику и оборудование, которые ранее использовались в производстве на территории России, но по различным причинам не эксплуатируются в настоящее время. Это даст новый импульс для развития отрасли и привлечения инвестиций.