Инвестиции в экономику Москвы благодаря поддержке бизнеса превысили 1 трлн руб

Инвестиции в экономику столицы в январе–марте 2024 года превысили 1 трлн рублей. Показатель оказался на 17,4% больше, чем за такой же период 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Максима Ликсутова, на долю Москвы пришлось свыше 18% общероссийского объема инвестиций. При этом объем частных вложений в столичную экономику увеличивается. Этому помогает помощь, которую бизнесу оказывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Это займы и субсидии, присвоение специальных статусов предприятиям и другие меры поддержки», — добавил он.

Свыше 60% от общего объема инвестиций пришлось на собственные средства бизнеса, более 17% составили кредитные. На бюджет Москвы пришлось более 14% от общего объема инвестиций.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что, учитывая стратегическую задачу, которая стоит в развитии промышленности города, наибольшее число инвестиций в основной капитал в январе–марте нынешнего года выделили на производство машин и оборудования.

«Объем вложений составил около 398 млрд рублей — более 37% от общего объема инвестиций в основной капитал Москвы», — сообщил он.

Помимо этого, в строительство нежилых зданий и сооружений, благоустройство земель вложили около 23% инвестиций. Инвестиции в строительство жилья составили примерно 19% от общего объема вложений. На инвестиции в создание объектов интеллектуальной собственности пришлось около 19%.

Рост объема частных вложений в экономику Москвы во многом вызван широким спектром мер поддержки. Их столица предоставляет бизнесу. В их число вошли льготные займы и субсидии, присвоение специальных статусов инвестиционным проектам и статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Для реализации проектов государственно-частного партнерства в столице действуют механизмы концессии и офсетных контрактов.

Столица уже шестой год является лидером в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских субъектах. Его подготовкой занимается агентство стратегических инициатив. По итогам 2023 года инвестиции в экономику Москвы составили около 6,8 трлн рублей.

Для того чтобы взаимодействие бизнеса и столицы стало проще, с 2014 года в Москве есть инвестиционный портал. На нем расположено свыше 40 уникальных цифровых сервисов. Благодаря порталу можно создать площадку для локализации производства или ведения бизнеса, оценить ее инвестиционную привлекательность, а также ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми столицей.