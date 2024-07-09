Инвестиции на внедрение «цифры» в промышленность Москвы выросли на 59%

В Екатеринбурге в рамках деловой программы международной промышленной выставки «Иннопром-2024» состоялась сессия «Передовые технологии для жизни: программируем эффективные инновации», сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В мероприятии принял участие руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов. В ходе сессии он отметил, что мегаполис делает ставку на развитие высокотехнологичных производств, развитие которые невозможно без внедрения цифровых технологий.

«Последние годы мы наблюдаем уверенный рост затрат на внедрение и использование цифровых технологий в промышленности. Так, в 2022 году объем инвестиций в цифровизацию превысил 174 млрд рублей, это на 59% больше, чем в 2020», — уточнил Гарбузов.

Столицу по праву можно назвать центром отечественного высокотеха. Город ведет прорывные разработки, апробирует и ставит на поток. Около 40% действующих российских патентов принадлежат московским предприятиям. Сегодня каждое третье производство мегаполиса является высокотехнологичным.

Площадкой для локализации технико-внедренческих предприятий стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Сегодня в нее входит шесть площадок, в том числе индустриальный парк «Руднево», где в прошлом году открыли Федеральный центр БАС — опорный научно-производственный центр беспилотной авиации.

Резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на дополнительные преференции, в том числе нулевую ставку налога на имущество, транспорт и землю, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт.

На сегодняшний день в «Технополисе Москва» функционируют предприятия из секторов фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и фармацевтики.