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Инвестфонд Permira покупает конструктор сайтов Squarespace за 6,9 млрд долларов

Экономика

Фото - © Unsplash.com

Британский инвестфонд Permira планирует купить компанию Squarespace общей стоимость 6,9 млрд долларов. Компания занимается конструктором сайтов и хостингов, сообщает «Коммерсант».

Инвестфонд выплатит акционерам по 44 доллара за акцию. Permira выплатит всю сумму наличными. В четвертом квартале компания Squarespace станет частной.

Squarespace провела IPO в 2021 году. Однако сразу после начала торгов акции упали в сравнении с начальной ценой в 50 долларов. С тех пор акции не поднимались.

Последние годы были сложными для данного рынка из-за макроэкономических проблем и роста ключевых ставок, высокой волатильности.