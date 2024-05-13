Инвестфонд Permira покупает конструктор сайтов Squarespace за 6,9 млрд долларов
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Британский инвестфонд Permira планирует купить компанию Squarespace общей стоимость 6,9 млрд долларов. Компания занимается конструктором сайтов и хостингов, сообщает «Коммерсант».
Инвестфонд выплатит акционерам по 44 доллара за акцию. Permira выплатит всю сумму наличными. В четвертом квартале компания Squarespace станет частной.
Squarespace провела IPO в 2021 году. Однако сразу после начала торгов акции упали в сравнении с начальной ценой в 50 долларов. С тех пор акции не поднимались.
Последние годы были сложными для данного рынка из-за макроэкономических проблем и роста ключевых ставок, высокой волатильности.