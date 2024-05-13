Инвестфонд Permira покупает конструктор сайтов Squarespace за 6,9 млрд долларов

сегодня в 20:18

Инвестфонд выплатит акционерам по 44 доллара за акцию. Permira выплатит всю сумму наличными. В четвертом квартале компания Squarespace станет частной.

Squarespace провела IPO в 2021 году. Однако сразу после начала торгов акции упали в сравнении с начальной ценой в 50 долларов. С тех пор акции не поднимались.

Последние годы были сложными для данного рынка из-за макроэкономических проблем и роста ключевых ставок, высокой волатильности.