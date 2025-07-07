Инвестблоки Подмосковья и Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

На площадке международной промышленной выставки «Иннопром» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и министерством промышленности и торговли Самарской области. Инвестблоки обоих регионов планируют развивать межрегиональные связи в сфере промышленного производства, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Со стороны Подмосковья соглашение подписал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Евгений Подлипенский.

«Договорились объединить усилия для укрепления межрегиональных связей в промышленности на устойчивой и долговременной основе. Будем создать благоприятные условия для развития и укрепления торговых, экономических и научно-технических отношений в сфере промышленности, а также тесно взаимодействовать в интересах формирования и модернизации промышленного сектора, особенно в контексте импортозамещения», — прокомментировал Евгений Подлипенский.

Основные направления сотрудничества охватывают создание и развитие промышленных кластеров, а также поддержку легкой, машиностроительной и металлургической отраслей. Соглашение предусматривает разработку решений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и создание благоприятных условий для экономического роста регионов.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.