Инвестблок правительства Подмосковья сопровождает проекты на 3,1 трлн рублей

Более 1 800 инвестиционных проектов, реализуемых в Московской области, находятся на сопровождении инвестиционного блока правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиционный блок Правительства Московской области продолжает работу по привлечению инвесторов в регион, а также сопровождает реализацию этих проектов, оказывая необходимую поддержку. На сегодняшний день на сопровождении инвестблока находится 1 808 проектов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 3,1 трлн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В результате реализации заявленных инвестпроектов в регионе будет создано 420,6 тыс. рабочих мест в Московской области.

Зампред отметила, что более 70% всех заявленных проектов подразумевают строительство новых предприятий. Сопровождение осуществляется с помощью системы АИС «Инвестор», которая позволяет обеспечить высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта и предоставление необходимой поддержки. Так, наиболее часто инвесторы обращаются за помощью в подборе локации для реализации проекта, а также за поддержкой при строительстве объекта.

Подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.