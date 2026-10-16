Инвестблок правительства Подмосковья посетил промышленную выставку в Шанхае

Инвестиционный блок правительства Московской области посетил международную промышленную выставку CIIF во время рабочей поездки в Китай. Участники делегации изучили решения ведущих производителей промышленной робототехники, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева ознакомились со стендами Hyundai, Estun, Agibot, Yaskawa и других производителей на выставке CIIF в Шанхае.

CIIF — одна из крупнейших промышленных выставок мира. В 2026 году ее главная тема — интеллектуальное производство и промышленная трансформация. На площадке представлены робототехника, промышленная автоматизация, станки с ЧПУ, металлообработка, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, зеленые и низкоуглеродные технологии.

«Задача, поставленная президентом, — войти в число самых роботизированных стран мира. Поэтому нас интересуют, прежде всего, самые прогрессивные решения, которые можно внедрять на российских предприятиях уже сегодня», — отметила Екатерина Зиновьева.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.