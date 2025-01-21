ИНП РАН выявил первое отрицательное значение индекса промоптимизма с 2022 года

Первые в этом году оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) деловой конъюнктуры в российской промышленности, по результатам опросов, выявили и первое отрицательное значение индекса промышленного оптимизма с 2022 года «в условиях охлаждения экономики», сообщает «Коммерсант» .

Локальный максимум данного показателя был в марте прошлого года, его также зафиксировали с начала 2022 года. Индекс потерял к январю 2025 года 25 пунктов, на сегодняшний день негативные оценки компаниями ситуации превзошли позитивные.

В ИНП РАН отметили, что промпредприятия ФРГ и Франции лишились постковидного оптимизма гораздо раньше, сейчас они уверенно пребывают в глубоком пессимизме.

Основной причиной падения данного показателя стала отрицательная динамика продаж. Спрос в этом месяце уменьшился на 6 пунктов, до 27-месячного минимума. Последний раз такая слабая динамика продаж не наблюдалась с октября 2022 года, рассказал автор исследования Сергей Цухло.

Указанная динамика продаж в РФ стала причиной снижения удовлетворенности объемами спроса. С марта прошлого года в опросе доля оценок «ниже нормы» повысилась с 19% до 47% и стала худшим значением периода спецоперации и санкционной войны. В итоге оценки запасов готовой продукции в ситуации ослабления спроса второй месяц подряд показывают рекордную с июня 2020 года избыточность.