Иностранные инвесторы вложат 136 млрд руб в реализацию новых проектов в Подмосковье

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в Подмосковье объем инвестиций компаний с участием иностранного капитала в новые проекты составляет свыше 136 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На сегодняшний день в Подмосковье на различных стадиях реализации находятся порядка 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Совокупный объем заявленных инвестиций составляет 136,6 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тысяч новых рабочих мест. Строительством и оснащением новых объектов, в том числе производственных, в Подмосковье сегодня занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других стран», — отметила зампред Зиновьева.

Так, например, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов — создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске, строительство в индустриальном парке «Есипово» в округе Солнечногорск производства осевых агрегатов «Хуацзин» и расширение в Дмитровском округе «ТЛЦ «Белый Раст», где сейчас реализуется проект по созданию второй очереди этого крупного терминально-логистического центра.

Также в числе наиболее масштабных проектов зарубежных инвесторов — строительство производственного комплекса по изготовлению лакокрасочной продукции турецкой компании «ИНОВА» в Дмитровском округе и создание производства текстильных изделий и профилей ПВХ белорусского предприятия «ЛентаБел» в Павловском Посаде.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.