Ingate Group: в 2026 году спрос на сладости в России замедлится

В 2026 году спрос на кондитерские изделия в России может замедлиться из-за инфляции и снижения потребительской уверенности, сообщает Газета.ru .

Аналитики Ingate Group ожидают охлаждения спроса на сладости на фоне высокой инфляции, дорогих кредитов и роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги. При этом рынок в натуральном выражении остается стабильным: продажи вырастут с 3,95 млн тонн в 2024 году до 4,1 млн тонн в 2025-м. Основной рост выручки обеспечит подорожание продукции, а не увеличение объемов.

В 2025 году экономия стала базовой стратегией потребления и, вероятно, сохранится в 2026-м. Тем не менее 83% россиян продолжают регулярно есть сладкое: 38% — каждый день, 45% — несколько раз в неделю.

Главным фактором давления аналитики называют мировой дефицит какао-бобов. Из-за этого шоколад дорожает, а спрос смещается к более доступным категориям. В 2025 году шоколадный сегмент сократился на 7,6% в натуральном выражении, продажи плиток упали на 17,6%.

Нешоколадные сладости, которые занимают 65% рынка, прибавили 0,6%. Быстрее всего росли развесное печенье, фасованные конфеты без шоколада, штрудели, зефир и пастила.

Также усилился интерес к функциональным продуктам. В первом полугодии 2025 года продажи кондитерских изделий с протеином выросли на 45% год к году, по итогам года — на 20% в штуках. Протеиновые батончики стали массовой категорией.

