Информационный деловой центр Петербурга в Пекине расширил сотрудничество с КНР

Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Пекине был открыт три месяца назад для поддержки и развития сотрудничества между Петербургом и Китаем. По словам руководителя центра Кирилла Лесникова, организация помогает петербургским компаниям выходить на китайский рынок, а китайским — находить партнеров и возможности в Петербурге.

Центр уделяет особое внимание высокотехнологичным отраслям, биотехнологиям, медицине, судостроению, инжинирингу, пищевой промышленности, туризму и креативным индустриям. Лесников отметил, что центр активно интегрирует бизнес-сообщества двух стран, помогает реализовывать совместные проекты и координирует работу с другими информационными центрами в Китае, особенно с офисом в Шанхае.

Среди достижений центра — организация визита делегации района Чанпин в Петербург и проведение презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны «Санкт-Петербург» для более 80 представителей китайских компаний. В последнее время наблюдается рост интереса со стороны китайского бизнеса, особенно в сферах высоких технологий и медицины.

Кирилл Лесников подчеркнул, что знание китайского языка является важным инструментом для успешной работы с китайскими партнерами, особенно при взаимодействии с государственными структурами и крупными компаниями. Он также отметил, что ключевое отличие китайского бизнеса — ориентация на долгосрочные отношения и стратегическое партнерство, где важны доверие и личные связи.

По словам Лесникова, китайские компании все чаще рассматривают Петербург не только как рынок сбыта, но и как центр компетенций и инноваций. Запросы от бизнеса становятся более сложными и касаются создания совместных предприятий и технологической кооперации.

