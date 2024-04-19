сегодня в 18:54

Инфляция в Турции по прогнозам будет на уровне 44,1% по итогам года

Инфляция в Турции ожидается по итогам этого года на уровне 44,1%. Месяц назад показатель был на уровне 44,2%, сообщает ТАСС .

Участники рынка ожидают, что учетная ставка ЦБ к концу года достигнет отметки 50%. Таким образом, она не изменится с последнего повышения в марте. Тогда комитет по денежно-кредитной политике турецкого Центробанка повысил ключевую ставку с 45% до 50%.

Обменный курс национальной валюты к концу года составит 40,01 турецкой лиры за доллар. В настоящий момент курс составляет 32,6 лиры за доллар.

Прогнозы экономического роста Турции к концу года остались без изменений.