Инфляция в России ускорилась до 0,05% за период с 6 по 12 августа

По данным Росстата, с 30 июля по 5 августа в РФ была зафиксирована нулевая инфляция, а за период с 6 по 12 августа она ускорилась до 0,05%, сообщает ТАСС .

Цены за отчетный период больше всего увеличились на сливочное масло — на 0,7%, маргарин — на 0,6%, мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,5%, а также свинину и пшеничную муку — на 0,4%.

При этом стоимость плодоовощной продукции снизилась на 0,9%. В частности, цена на морковь уменьшилась на 3,4%, на картофель — 1,9%.

Из медикаментов на 0,3% подорожали комбинированные анальгетики. На 0,8% снизились цены на левомеколь, а стоимость аллохола уменьшилась на 0,2%. Кроме того, увеличились цены на товары первой необходимости. Например, на 0,4% выросла стоимость туалетной бумаги, а на 0,3% — зубной пасты и хозяйственного мыла.

Цены на телевизоры и смартфоны снизились на 0,3%. Стоимость бензина повысилась на 0,3%, дизельного топлива — на 0,1%.

Увеличились цены и на услуги. Так, стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд повысилась на 0,7%. При этом стоимость проживания в домах отдыха и пансионатах снизилась на 0,3%. Цены на авиаперелеты эконом-классом выросли на 0,2%.

С начала последнего месяца лета потребительские цены в РФ выросли на 0,05%, с начала 2024 года — на 5,11%. В годовом выражении инфляция составила 9,54%.