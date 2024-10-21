Инфляция в России имеет «липкую» природу

Инфляционное давление в России заключается в том, что цены не растут быстрыми темпами, но демонстрируют монотонное повышение. И основная угроза заключается в «липкой» природе инфляции, которую уже долго время не получается обуздать, сообщил РИАМО аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

«Инфляционное давление, наблюдаемое в настоящее время в России, необычно тем, что цены не растут быстрыми темпами, но демонстрируют монотонное повышение. И основная угроза заключается в „липкой“ природе инфляции, которую не получается обуздать уже продолжительное время», — сказал эксперт.

По его словам, высокая ключевая ставка Банка России не дает того эффекта, которого все ожидают. В сентябре экономический и потребительский спрос оставались высокими.

Наблюдаемая населением инфляция выросла с 14,2% до 15% в сентябре, до максимума с февраля 2024 года. Потребительское кредитование замедляется, но в основном за счет отмены льготной ипотеки, по-прежнему растет автокредитование, добавляет Ефанов.

Как изменится ключевая ставка ЦБ по итогам заседания Совета директоров ЦБ 25 октября, читайте в материале РИАМО.