Годовая инфляция в Подмосковье замедляется восьмой месяц подряд. Она снова ниже общероссийского показателя, который в ноябре достиг минимального значения с сентября 2023 года — 6,64%, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

За месяц цены в стране выросли на 2,2%. Потребительские цены в Подмосковье в ноябре 2025 года увеличились на 0,39% по сравнению с октябрем, прирост за 12 месяцев составил 5,95%. Продукты в Московской области за месяц подорожали на 0,68%, за год — на 5,67%, рассказали в ЦБ.

Стоимость непродовольственных товаров в ноябре повысилась на 0,28%, а за 12 месяцев — на 2,87%. Из-за растущих издержек издатели подняли цены на печатную продукцию, а автосалоны — на иномарки, чему способствовал повышенный спрос. Продавцы телерадиотоваров и средств связи, наоборот, продолжали снижать цены на фоне умеренного спроса и укрепления рубля.

Основным драйвером инфляции оставалась сфера услуг. За месяц цены в этой категории выросли незначительно — на 0,2%, но за год прибавка составила 9,12%, констатируют в ЦБ. В ноябре подорожали транспортные и санаторно-оздоровительные услуги, что связано с сезонным ростом бронирований перед новогодними праздниками. Как отмечают эксперты, спрос на зимний отдых был выше, чем в прошлом сезоне. При этом услуги зарубежного туризма стали дешевле на 3,3%. Более заметное снижение, чем в целом по России (–1,2%), связано с высокой конкуренцией туроператоров и специализированных площадок в регионе.

По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция в стране снизится до 4–5% и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.

