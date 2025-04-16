Индустрия детских товаров получит дополнительное развитие в Москве

Столица разработала дорожную карту по развитию индустрии детских товаров в 2025 году. В рамках нее город проработает новые инструменты поддержки производителей, которые помогут нарастить выпуск качественной продукции, повысить спрос на внутреннем рынке и увеличить экспортный потенциал, сообщил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков.

Подписание дорожной карты состоялось в рамках XV Конгресса индустрии детских товаров.

«Сегодня в столице почти 30 предприятий выпускают широкий ассортимент изделий для детей всех возрастов: одежду, школьную форму, обувь, специальное питание, игрушки, образовательное оборудование и многое другое. Спрос на продукцию уверено растет — в 2024 году отгрузка игр и игрушек столичного производства увеличилась на 65,4% по сравнению с результатами 2023-го. В целях стимулирования производства и спроса на такие изделия Москва совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров сформировали план развития сектора до конца 2025 года, который включает разработку дополнительных мер поддержки производителей», — уточнил Петраков.

Стороны проведут оценку конкурентоспособности детских товаров московского производства, проанализируют российский и международный рынки и сформируют предложения по повышению уровня цифровой зрелости и производительности труда предприятий. Для повышения привлекательности и конкурентоспособности товаров планируется выработка предложений по развитию промышленного дизайна в Москве. Кроме того, планируется активная работа по продвижению и популяризации продукции местных производителей.

«Москва слышит запросы производителей детских товаров и оперативно реагирует на них, такой подход дает видимый результат: на рынок выходят новые производители, существующие производства поступательно развиваются, московские бренды становятся популярны в регионах РФ и за рубежом. Текущие проблемы отрасли Москва готова решать совместно с АИДТ, привлекая бизнес к активному участию в дискуссиях о разрабатываемых нормах, регламентах, стандартах. В повестку по поддержке предприятий ИДТ до конца года вошли необходимые на сегодняшний день для развития индустрии в столице мероприятия, которые дадут новый импульс для развития столичных производителей», — отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

К 2026 году город планирует разработать и внедрить новую дорожную карту развития индустрии детских товаров, учитывая актуальные запросы производителей.