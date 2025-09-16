Индустриальный парк «Серпухов» подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России

Индустриальный парк «Серпухов» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям. По итогам проверки Минпромторга России аккредитация парка продлена на 5 лет, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Индустриальный парк «Серпухов» создан в 2017 году на базе бывшего промпредприятия, где ранее производились автомобили «Ока». Сегодня индустриальный парк заполнен на 100% — здесь работает более 30 резидентов и трудоустроено порядка 800 человек. Общий объем инвестиций этих резидентов составляет 500 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Резиденты индустриального парка занимаются производством строительных металлоконструкций, электрооборудования, текстильным производством и деревообработкой.

Например, компания «Атомнефтегаздеталь» производит металлические трубы большого диаметра, ООО «Профкартон» — упаковочную продукцию, ООО «ИПК» упаковочные материалы и полимерную продукцию.

Подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.