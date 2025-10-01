сегодня в 16:05

Индустриальный парк на 6 тыс рабочих мест создадут в Сергиево-Посадском округе

Проект представила компания-подрядчик строительства АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» в рамках «Индустриального часа», состоявшегося в администрации Сергиево-Посадского округа. Парк строится по решению правительства Московской области вблизи города Пересвет. Глава округа Оксана Ероханова совместно с профильными заместителями и представителями ресурсоснабжающих организаций обсудили все детали проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь индустриального парка составляет 180 га, на которых планируется размещение 15 предприятий. Будет создано порядка 6 тыс. новых рабочих мест.

Участки будут предоставляться инвесторам в субаренду. Предприятия будут обеспечены готовой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Завершение строительства индустриального парка запланировано IV квартал 2026 года. Этот проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Создание индустриального парка направлено на повышение экономического потенциала округа согласно Стратегии пространственного развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.