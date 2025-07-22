Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе получил 7 новых резидентов

Новый этап развития стартовал в индустриальном парке «Милованов» в Балашихе. Семь компаний приобрели участки общей площадью более 33 тыс. кв. м. с инвестициями свыше 750 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Реалитек», один из лидеров по объему реализации индустриальных проектов в Восточном Подмосковье, создала обширный комплекс концепции Greenfield с современной инфраструктурой и передовой технической оснащенностью общей площадью 117 га и плановым количеством рабочих мест — 2500. Парк выгодно расположен всего в 17 км от МКАД и в 25 км от ЦКАД, вблизи ключевых транспортных развязок и трасс. Состав индустриального парка будет включать в себя объекты легкой промышленности, складские и технические. На данный момент парк заполнен резидентами уже на половину.

«Балашиха — стратегически значимый для развития нашего бизнеса городской округ, обладающий огромным потенциалом роста и привлекательными условиями для реализации инвестиционных проектов», — сказал генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда отметил.

«Реалитек» — девелоперская компания полного цикла, входящая в состав А.М.Р. Групп. Компания занимается разработкой и реализацией инвестиционных проектов в сфере промышленной, складской и коммерческой недвижимости, создает индустриальные парки и обеспечивает полное сопровождение проектов от идеи до сдачи объектов. Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе является одним из ключевых объектов компании, способствующим развитию промышленного потенциала Московской области и созданию новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.

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