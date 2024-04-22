Индустриальный парк «Есипово» заполнен на 100%

«На текущий момент общий объём инвестиций резидентов индустриального парка „Есипово“ составляет более 41 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории „Есипово“ не менее 6 тысяч рабочих мест для жителей региона», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, помимо 23 инвестиционных проектов, которые предусматривают строительство новых предприятий и производственно-складских комплексов в индустриальном парке «Есипово», не менее 50 инвесторов выбрали для размещения своих производственных площадок готовые боксы на территории промышленного коворкинга.

Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов индустриального парка «Есипово» не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.



«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.