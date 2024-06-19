Индустриальные инновации Москвы: что промышленники производят для метро

На сегодняшний день в Москве 725 тыс. специалистов более чем на 4,2 тыс. промпредприятий ежедневно занимаются выпуском современной и востребованной продукции, в том числе для транспортной системы, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению (мэра столицы — ред.) Сергея Собянина мы делаем городской транспорт максимально надежным, безопасным и комфортным для пассажиров. В этом нам помогает столичная промышленность, которая изготавливает высокотехнологичное оборудование и комплектующие», — сказал Ликсутов.

Московские предприятия укрепили технический суверенитет в данной области. Так, кабельная продукция в метрополитене — столичного производства, как и осветительные приборы, платы в бесконтактных считывателях, микропроцессорные системы управления и многое другое.

«После ухода иностранных компаний с отечественного рынка московские производители начали активно наращивать выпуск продукции, в том числе и для метрополитена. В этом им помогает город, предоставляя свыше 20 системных мер поддержки», — уточнил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кабели для метро

Кабели столичного предприятия «Москабельмет» использовались для самой первой линии метро — Сокольнической, от «Сокольников» до «Парка культуры». Для метрополитена производитель поставил более 1,5 тыс. км кабеля, а с учетом протяженности всех веток подземки — 780 км. Кроме того, кабели, произведенные предприятием, используются на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Также с 2022 по 2023 год только при строительстве станций и тоннелей БКЛ было использовано около 1200 км кабеля компании «Спецкабель». Они проложены на западном, северо-восточном и восточном участках, а также на южном участке БКЛ, в том числе для реконструкции перегона между станциями «Каширская» и «Каховская».

Системы управления

В 2019 году Московский метрополитен начал использовать высокотехнологичное оборудование производства столичной компании «ЭЛТЕЗА» благодаря внедрению в депо «Солнцево» релейно-процессорной централизации РПЦ-ЭЛ. Такая система помогает поездам ездить по расписанию и не сталкиваться. Сейчас она также работает в депо «Руднево» и «Замоскворецкое».

В 2021 году впервые в истории метро в электродепо «Сокол» внедрили российскую микропроцессорную систему управления движением МПЦ-ЭЛ. С помощью нее можно дистанционно управлять стрелками и светофорами, составлять маршруты и регулировать график движения поездов.

Считыватели банковских карт

Столичный разработчик и производитель терминалов и валидаторов для бесконтактных платежей «Терминальные технологии» выпускает бесконтактные считыватели банковских карт. Они интегрированы во все турникеты метрополитена, МЦК и МЦД.

Компания оптимизировала процесс для различных типов карт в Москве, включая социальные, банковские, служебные карты, брелоки и карты «Тройка», а также смартфоны с системой Mir Pay (ранее — и с другими платежными системами).

Осветительное оборудование

Столичный производитель светильников и систем управления освещением «Световые технологии» на протяжении почти 20 лет поставляет оборудование на объекты Московского метрополитена. Так, на «Воронцовской» и ряде других станций — архитектурное освещение именно этой компании.

Кроме этого, с 2017 года компания «Эколайт» поставляет для подземки осветительное оборудование различной сложности. Это, в частности, светодиодные светильники.

Системы шумопоглощения

Столичное ООО «Фабрика вентиляции Галвент» специально для метрополитена разработало системы шумопоглощения. Они состоят из сварных конструкций, элементов крепления и специальных пластин.

Специальные двери с электрическим приводом для тоннелей метрополитена установлены на 24 станциях метро, в том числе на «Фонвизинской», «Селигерской», «Кутузовской», «Студенческой», «Петровско-Разумовской» и других.

Утилизация старой техники

«Вторалюминпродукт» — это московское предприятие, которое перерабатывает и утилизирует электронное оборудование, транспорт и металлосодержащие отходы. Оно сотрудничает с метрополитеном и утилизирует его вагоны старого образца, старую технику, например, снегоуборочные машины и автомобильную спецтехнику.