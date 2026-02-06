Индийский инвестор начнет строительство фармзавода в ОЭЗ «Дубна» в 2026 году

Группа компаний «Эдвансд» с индийским капиталом приступила к проектированию фармацевтического завода в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Группа компаний «Эдвансд», основанная индийским предпринимателем Раджешем Шармой, начала проектирование фармацевтического предприятия в особой экономической зоне «Дубна». Завод разместится на 4-й очереди левобережной площадки ОЭЗ.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, компания инвестирует в проект более 2,5 млрд рублей. На предприятии создадут не менее 300 высокотехнологичных рабочих мест. Завод будет выпускать препараты для лечения социально значимых заболеваний, включая противоопухолевые, антибактериальные, противотуберкулезные средства, а также лекарства для терапии ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Это станет второй фармацевтической компанией с индийским капиталом в ОЭЗ «Дубна» после ПСК «Фарма». ГК «Эдвансд» работает на российском рынке с 2003 года и реализовала проекты в Пермском крае, Белгородской области и Узбекистане.

Для строительства завода выделен участок площадью 4 гектара. Общая площадь комплекса составит 24 тыс. кв. метров. В состав войдут три цеха, склад для хранения сырья и готовой продукции, а также здание инженерных систем. Сейчас компания занимается благоустройством участка и подбором персонала. В 2026 году планируется завершить проектные работы и начать строительство первой очереди. Реализация проекта рассчитана на шесть лет. Ожидается, что запуск производства снизит зависимость российского рынка от зарубежных лекарств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.