Индийские предприниматели посетят Подмосковье с бизнес-миссией в июле

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает компании Подмосковья принять участие в онлайн-встрече с представителями бизнеса из Индии. Мероприятие пройдет в июле. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Программа онлайн-встречи предполагает знакомство индийских предпринимателей с производителями российской продукции для проведения переговоров. Формат также предполагает общение и обсуждение условий сотрудничества.

Мероприятие пройдет в июле. Точные дата и время мероприятия будут объявлены дополнительно. Оставить заявку на участие в бизнес-миссии можно на сайте. Регистрация открыта до 28 июня.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает предпринимателям различные услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». С услугами Фонда можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.