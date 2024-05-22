Индексы базовых отраслей экономики Ступина выросли в первом квартале 2024 г

Ступино — один из самых индустриально развитых центров Подмосковья. По итогам первого квартала 2024 года предприятиями округа отгружено продукции почти на 74 млрд рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 115,5%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший вклад в прирост внесли обрабатывающие производства — здесь отгрузка превысила сопоставимый уровень прошлого года на 15,5%, составив 68 млрд рублей.

Оборот розничной торговли достиг 6 млрд рублей, показав прирост 16,3%. Объем интернет-торговли составил 4,9% розничных продаж.

В сельском хозяйстве отгружено 272 тонны скота и птицы, что на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 15,4 тыс. тонн молока крупного рогатого скота (прирост 8,7%).

По итогам января — февраля 2024 года (по последней оперативной информации) среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 15,5% и составила 86 тыс. рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.