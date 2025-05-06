Индексация пенсий в 2026 году: в Госдуме рассказали, что ждет россиян

Депутат Бессараб не исключила рост пенсий выше инфляции в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии трудоустроенных и неработающих россиян могут вырасти выше уровня инфляции после двух индексаций, заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, это произойдет в случае улучшения состояния экономики, сообщает Lenta.ru .

Ожидается, что страховая пенсия в 2026 году повысится дважды.

«В первый раз, 1 февраля, на уровень реальной инфляции по году по результатам, озвученным Росстатом, а второй раз, 1 апреля, она будет расти на уровень роста инвестиционного портфеля пенсионного фонда и будет коррелироваться с медианной заработной платой россиян», — рассказала законодатель.

Бессараб добавила, что в 2025 году российские пенсии также индексировались два раза: с 1 января на прогнозный уровень инфляции и с 1 февраля на фактический уровень инфляции по итогам прошлого года.

Ранее РИАМО рассказывало о графике выплат пенсий в мае 2025 года. Некоторые граждане получили выплаты досрочно из-за продолжительных праздников.