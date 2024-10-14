Индексация маткапитала в 2025 г не сможет повлиять на количество детей в семье

Программа маткапитала не может повысить уровень рождаемости, но способна стимулировать граждан сдвинуть решение о рождении ребенка на более раннее время, заявила РИАМО директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

Программа материнского капитала действует по 31 декабря 2026 года, причем сумма материнского капитала индексируется постоянно. С 1 февраля она уже была проиндексирована на 7,5% относительно 2023 года, а с 1 февраля 2025 года его планируют проиндексировать еще на 7,3%, напоминает эксперт.

«Вообще любые программы материального стимулирования рождаемости не повышают уровень рождаемости, а могут только стимулировать сдвинуть решение о рождении ребенка на более раннее время, то есть оказать существенное влияние на количество детей в семье эта мера вряд ли сможет», — подчеркивает Сорокина.

По ее мнению, повышению рождаемости могут способствовать только комплексные меры поддержки материнства и детства, в том числе формирование общественного мнения, в котором превалирует ценность семьи, многодетной семьи.