Индексация маткапитала в 2025 г не сможет повлиять на количество детей в семье
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Программа маткапитала не может повысить уровень рождаемости, но способна стимулировать граждан сдвинуть решение о рождении ребенка на более раннее время, заявила РИАМО директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.
Программа материнского капитала действует по 31 декабря 2026 года, причем сумма материнского капитала индексируется постоянно. С 1 февраля она уже была проиндексирована на 7,5% относительно 2023 года, а с 1 февраля 2025 года его планируют проиндексировать еще на 7,3%, напоминает эксперт.
«Вообще любые программы материального стимулирования рождаемости не повышают уровень рождаемости, а могут только стимулировать сдвинуть решение о рождении ребенка на более раннее время, то есть оказать существенное влияние на количество детей в семье эта мера вряд ли сможет», — подчеркивает Сорокина.
По ее мнению, повышению рождаемости могут способствовать только комплексные меры поддержки материнства и детства, в том числе формирование общественного мнения, в котором превалирует ценность семьи, многодетной семьи.
Если анализировать демографические спады и всплески второй половины ХХ века в СССР, то явно прослеживаются спад 60-х годов, который возник после легализации абортов в конце 50-х годов, подъем в 80-х, когда женщинам разрешили оформлять частично оплачиваемый отпуск до года и неоплачиваемый до 1,5 лет, и очередной спад в 90-х, когда не только женщины с детьми, но и все граждане испытывали высокий уровень неопределенности. Повернуть демографическую ситуацию вспять можно, только изменив отношение общества к детям не как к источнику проблем и затрат, а как к инвестициям в будущее не только семьи, но и страны в целом.
Галина Сорокина
директор института экономики и финансов ГУУ