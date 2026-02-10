Индекс RGBI опустился ниже 116 пунктов впервые за 3 месяца

Индекс российских государственных облигаций RGBI упал ниже уровня в 116 пунктов. Такого не было с 5 ноября 2025 года, сообщает « Финам ».

В ходе торгов индекс снижался на 0,17%, фиксируясь на отметке 115,81 пункта.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич заявил, что факторов для покупок госбумаг до сих пор нет. Главным риском для рынка он указал возможность ужесточения денежно-кредитной политики — пересмотр в сторону повышения прогноза по средней ключевой ставке ЦБ на 2026 год (на данный момент прогнозный диапазон составляет 13–15%).

Также эксперт добавил, что внешние факторы тоже не радуют, так как информация о прогрессе в переговорах отсутствует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.