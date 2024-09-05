Индекс промышленного производства Москвы вырос почти на 14%

Индекс промышленного производства Москвы вырос на 13,9% за январь–июль 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Инвестиционную привлекательность Москвы повышают по поручению мэра Сергея Собянина.

«Благодаря содействию города компании могут обновлять оборудование и наращивать свои мощности. Так, с начала текущего года индекс столичного промпроизводства увеличился на 13,9%. Основным источником роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Наиболее заметно — почти в пять раз — увеличились объемы выпуска бумаги и бумажных изделий, в два раза — производство компьютеров, электронных и оптических изделий», — уточнил Ликсутов.

Также известно, что на 42,9% увеличилось производство готовых металлических изделий. Это связано с реализацией программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в Москве. Кроме этого, выросло производство машин и оборудования — на 33,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 33,1%.

«Москва остается лидером по развитию промышленности в России. Важную роль играют обрабатывающие производства. За семь месяцев этого года индекс вырос на 14,7%. Этому поспособствовало предоставление московскому бизнесу обширного пакета мер поддержки, стимулирование городом инвестиционной активности и сохранение ранее принятых программ. Наши инструменты направлены на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и развитие предприятий», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

По оценкам экспертов департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, данные показатели будут стремительно демонстрировать рост, обеспечивая независимость в выпуске высокотехнологичной и уникальной продукции, которая пользуется высоким спросом на отечественном и зарубежных рынках.