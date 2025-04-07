Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с декабря

На утренней торговой сессии в понедельник индекс Московской биржи опустился ниже показателя в 2700 пунктов, сообщает ТАСС .

Это произошло впервые с 25 декабря прошлого года.

По информации на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи упал на 3%, до 2698,63 пункта. К 07:38 он замедлил снижение и был на отметке 2669,3 пункта (минус 3,03%).

3 апреля индекс Мосбиржи уменьшился до показателя ниже 2900 пунктов на внешнем пессимизме. Это произошло после решения американского президента Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из других государств.