Индекс Мосбиржи до конца недели может снизиться до отметки 2600

Индекс Мосбиржи вероятно останется под давлением до конца недели. Учитывая высокую степень неопределенности, ожидать значительного роста в ближайшие дни не стоит, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, снижение может продолжиться в диапазоне 2650-2700 пунктов.

«Рост возможен лишь при ослаблении геополитической напряженности или появлении стимулов для рынка», — отмечает эксперт.

Текущий уровень 2700 является важной поддержкой, но то, что он упал ниже этой величины, может привести к ускоренному снижению к отметке 2600, говорит Деев. Вероятность отката или коррекции вверх невелика без существенного изменения внешнего фона, добавляет он.