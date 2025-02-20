Стопка блинов на Масленицу подорожала на 72% в 2025 году

В 2025 году стоимость блинов на Масленицу будет зависеть от того, чьи данные брать за основу — Росстата или чека из магазина. Разница в расчетах может достигать десятков процентов, это касается в первую очередь яиц и масла. Об этом РИАМО сообщила директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, доктор экономических наук Галина Сорокина.

Почему блины подорожали? Данные Росстата и супермаркетов

Согласно расчетам Росстата, стопка блинов, приготовленная на растительном масле, подорожала на 9% по сравнению с прошлой Масленицей (март 2024 года). Однако если взять за основу чеки из крупного супермаркета, то стоимость тех же ингредиентов выросла уже на 16,2%.

Наибольшее расхождение в данных показали яйца. Весной 2024 года десяток яиц категории С1 в супермаркете стоил 126 рублей, а сейчас — 140 рублей. При этом яйца того же сорта, но другого производителя, можно купить за 110 рублей.

«Утверждение Росстата о том, что яйца подешевели на 9%, верно, но только без привязки к конкретной марке», — поясняет Сорокина.

Масло — главный драйвер роста цен

Цены на сливочное масло, по данным Росстата, выросли на 30,3% с марта 2024 года. Однако в эксперименте с конкретной маркой масла его стоимость увеличилась в 2,25 раза. В том же супермаркете можно найти масло другой марки, цена на которое выросла на 54%.

«Если учитывать стоимость масла, то, согласно Росстату, цена на стопку блинов, смазанную сливочным маслом, выросла на 11%. Но в нашем эксперименте с учетом роста стоимости масла конкретной марки хозяйка затратит уже 200 рублей, что на 72% дороже, чем в прошлом году», — говорит Сорокина.

Как сэкономить на блинах?

Если не смазывать блины сливочным маслом, а подавать их со сметаной, то стопка блинов подорожает за год на 16% и обойдется в 122 рубля.

А вот если добавить к блинам слабосоленую форель, то это блюдо обойдется уже в 740 рублей, подорожав за год на 30%. Однако можно сэкономить, если не покупать готовую рыбу, а засолить семгу или форель самостоятельно. В этом случае экономия составит около 45%.

Росстат vs супермаркеты: кто прав?

Разница в данных Росстата и супермаркетов объясняется социальной миссией бизнеса. Крупные магазины часто ограничивают цены на социально значимые товары, устанавливая их на минимальном уровне. Свои затраты они покрывают за счет более высокой наценки на остальные товары.

Итог: сколько стоят блины на Масленицу в 2025 году?

С маслом: 200 рублей (подорожание на 72%).

Со сметаной (без масла): 122 рубля (подорожание на 16%).

С форелью: 740 рублей (подорожание на 30%).

Как сэкономить на Масленице?