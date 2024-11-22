Индейка подорожала в 2024 году: цены могут превышать 950 рублей

Из всех видов мяса больше всего выросли в стоимости с начала 2024 года индейка и говядина, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

С начала года курятина подорожала в среднем на 6,5%. По данным «Ценозавра», средняя стоимость килограмма мяса составляет 330,3 рубля. Купить его можно как за 175,99 рубля, так и за 696 рублей.

В меньшей степени подорожала свинина, на 6,4%, с начала января 2024 года. Килограмм обойдется в среднем в 464,1 рубля. Можно приобрести свинину как за 215,99 рубля, так и за 789 рублей, отметил эксперт.

Существенным образом увеличилась стоимость говядины, она подорожала на 15%. В среднем килограмм мяса обойдется в 849 рублей. Но можно найти как бюджетные варианты говядины за 439,98 рубля, так и куда более дорогие.

«Стоит отметить, что стоимость стейков из говядины может доходить и до 3-4 тыс. рублей, но при расчете средней цены мяса их стоимость не учитывалась», — обращает внимание Калугин.

Больше всего с начала года подорожала индейка, на 15,6%. Стоимость килограмма мяса выросла с 469,1 рубля до 542 рублей. При этом цены различны, от 259,99 рубля до 953 рублей.

«Важно отметить, что цены могут разниться в зависимости от города, торговой сети и наличия акционных предложений в том или ином магазине», — заключил эксперт.