Инаугурация президента США Трампа напрягает китайский юань

Юань на относительно стабильных позициях по отношению к рублю на Московской бирже. Однако, что касается мировых позиций китайской валюты, то ситуация может быть напряженной из-за инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

От Трампа ждут ужесточения экономической политики в отношении КНР.

В списке оптимистичных для юаня новостей — выход свежих итогов 2024 года в китайской экономике. Здесь была достигнута поставленная властями КНР цель в 5% по ВВП за год на фоне активных мер стимулирования, позволивших в последние месяцы прошлого года ускорить экономический рост.

Как результат ВВП Китая в четвертом квартале 2024 года продемонстрировал увеличение на 5,4% в годовом исчислении, что оказалось выше прогнозируемого.

Тем временем порцию негатива продолжает вносить статистика по декабрьскому уровню безработицы в КНР, которая достигла максимума за последние три месяца минувшего года.

Торговый диапазон юаня с 20 по 24 января составит 13,75-14,25 рубля, прогнозирует Тимошенко.