Имущество Ярославского судостроительного завода арестовано по иску прокуратуры

сегодня в 10:04

Арбитражный суд Ярославской области по иску местной прокуратуры к столичному АО «Лидер Гарант» арестовал имущество ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), сообщает РБК .

Иск поступил в суд 25 апреля. Тогда же и наложили арест на имущество завода в качестве обеспечительной меры.

Суть иска прокуратуры в ЯСЗ в карточке дела не уточняется. Следующее заседание по данному вопросу проведут 27 мая.

По информации базы Rusprofile, АО «Лидер Гарант» является владельцем 100% ООО «Биком», которому в 2008 году принадлежало 19,7% завода. Тогда же 19,72% долей ЯСЗ были у компании «Контакт» бенефициаром которой является АО «Санита», в отношении фирмы 2 мая ввели обеспечительные меры.

Как рассказал источник, 95% акций завода распределены между «Финсудпромом», «Лидер Гарантом» и двумя структурами, названия которых он не сообщил. Оставшиеся ценные бумаги — порядка 5% — принадлежат миноритарным акционерам.