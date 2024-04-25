Импортозамещающее предприятие в Воскресенске готово более чем на 80%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства завода по выпуску кабельной продукции вблизи села Новлянское городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках первой очереди строится здание общей площадью порядка 7,2 тыс. кв. м, его готовность составляет 82%. В настоящее время ведутся отделочные работы, благоустройство территории и монтаж внутренних инженерных систем. В здании предусмотрены комнаты приема пищи, медпункт и прачечная.

На предприятии будут перерабатывать медный проводник в объеме до 4 тыс. тонн в год, алюминий — до 1,5 тыс. тонн и оптический кабель до 22,8 тыс. км в год. Режим работы предприятия будет 4-х сменный. Реализация продукции предполагается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Строительство запущено в июле 2022 года, завершить объект планируют в июне 2025 года.

Предприятие «Белтелекабель» является членом Международной ассоциации производителей кабельно-проводниковой продукции и входит в Ассоциацию кабельных заводов России и СНГ.

Продукцию компании знают в России, Молдавии, Казахстане, Киргизии и странах Прибалтики.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.