Импортное сливочное масло должно стоить 800–900 рублей за кг

Сливочное масло, которое будет поставляться в Россию из дружественных стран, должно стоить 800–900 рублей за кг. Такая стоимость поможет снизить цены на продукт других производителей, сообщил РИАМО су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков.

«Цены на импортное масло должны быть 800–900 рублей за кг, в этом случае может быть снижена стоимость на продукт других производителей. Своего товара хватает, импорт нужен только для снижения цен. Когда производители увидят, что есть товары дешевле, то будут вынуждены снизить цены на свои продукты», — считает эксперт.

Характеризуя ситуацию с маслом, су-шеф заявил, что производители повышают цены, из-за этого приходится делать это и магазинам.

«Не исключено, что магазины также увеличивают свою наценку на товар, но инициатива исходит не от них», — подчеркнул Галков.

Подорожание вызвано увеличением себестоимости продукта, отметил эксперт. В этом году сильно выросли цены на сырье, логистику и упаковку. Также нельзя забывать про повышение ключевой ставки, дефицит кадров. Еще на многих производствах используется иностранное оборудование, обслуживать которое очень дорого.

Со следующего года вводятся новые пошлины и налоги на иностранные товары, поэтому это тоже закладывается в стоимость продукта, пояснил Галков.