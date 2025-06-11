Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ произойдет не ранее сентября, так как в июле ожидается всплеск инфляции, вызванный ростом тарифов регулируемых государством монополий, август же — исторически сложный месяц для российской экономики, заявил РИАМО Инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Характеризуя деловой климат в РФ, эксперт отметил, что май продемонстрировал четкое разделение российских компаний на две группы: испытывающие трудности с обслуживанием долга и располагающие значительными денежными средствами. Компании второй группы, согласно отчетам, уже получают до половины чистой прибыли за счет процентных доходов, обусловленных высокими ставками.

«Такое разделение не способствует здоровому инвестиционному климату в стране. В мае участились корпоративные новости двух типов: о пересмотре инвестиционных планов и об отказе от выплаты дивидендов. В нашем секторе мы наблюдаем снижение активности компаний, ранее инвестировавших за счет свободного денежного потока, генерируемого одним из ключевых активов. Это связано с тем, что их основной бизнес больше не обеспечивает достаточный свободный cash flow», — комментирует Перелешин.

Такая ситуация в корпоративном секторе стала одним из факторов, который побудил Центральный Банк в июне предпринять действия по смягчению денежно-кредитной политики. Однако это лишь первый шаг, подчеркивает эксперт.

«Полагаю, что дальнейшее снижение ключевой ставки произойдет не ранее сентября, так как в июле ожидается всплеск инфляции, вызванный ростом тарифов регулируемых государством монополий. Вряд ли регулятор захочет стимулировать рост цен путем дополнительного смягчения ДКП. Кроме того, следующий за ним август исторически является сложным месяцем для российской экономики, поэтому, на мой взгляд, ЦБ летом займет выжидательную позицию», — резюмирует Перелешин.