ИИ поднимет цены на новые iPhone на 100–300 долларов

Гендиректор Apple Тим Кук в интервью The Wall Street Journal заявил, что компания столкнулась с ростом стоимости микросхем памяти и накопителей. Он не уточнил сроки повышения цен и список устройств.

IT-эксперт Илья Корнейчук считает, что старые модели iPhone, скорее всего, не подорожают. По его прогнозу, новые версии вырастут в цене заметнее.

«Если мы говорим о грядущих iPhone, то там аналитики прогнозируют подорожание базовой модели условно уровня обычного iPhone 17 на 100 долларов, более крутые версии — на 200 долларов. Ультра, раскладной, если он будет, может стоить уже на 300 долларов дороже, чем до подорожания памяти», — сказал специалист.

Корнейчук объяснил, что спрос на память резко вырос из-за обучения искусственного интеллекта. Производители SK Hynix, Samsung и Micron не успевают нарастить мощности, а долгосрочные контракты Apple уже не защищают компанию от дефицита.

Эксперт не ждет ажиотажа в магазинах: доходы покупателей не растут так же быстро, как цены на электронику. По его оценке, дефицит может сохраняться до 2029 года, хотя новые заводы и линии производства памяти планируют запустить в 2028 году.

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