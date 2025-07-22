И. о. бизнес-омбудсмена Подмосковья предложила меры защиты бизнеса от злоупотреблений

Ранее в Москве прошло выездное совместное заседание Общественного совета при Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Народного фронта, участие в котором приняла и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Центральной темой обсуждения стал так называемый патентный троллинг — практика недобросовестных правообладателей, препятствующих работе компаний через массовую регистрацию товарных знаков и последующие иски. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В заседании приняли участие руководитель Роспатента Юрий Зубов, председатель Общественного совета при Роспатенте Наталья Золотых, первый замруководителя Исполкома Народного фронта Сергей Соколов, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Дмитрий Травников, представители федеральных органов власти, делового и экспертного сообществ.

Исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Наталья Чудакова в своем выступлении подчеркнула системность проблемы.

«Действующее законодательство о защите интеллектуальных прав в целом выстроено логично и эффективно. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что в спорах презюмируется вина предпринимателя. Именно бизнесу приходится доказывать, что он не нарушил чужие права, а не наоборот. Такая ситуация создает почву для злоупотреблений и требует системной доработки подходов к правоприменению», — отметила Чудакова.

Она также предложила разработать концептуальные изменения в законодательство о защите интеллектуальной собственности, которые позволят четко разграничивать добросовестную защиту прав и троллинг, а также усилить ответственность за злоупотребление правами.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что борьба с троллингом уже вошла в перечень мероприятий Национальной модели условий ведения бизнеса. Среди предлагаемых мер — мониторинг массовых заявок и сокращение сроков действия неоплаченных регистраций.

Сергей Соколов напомнил, что еще в конце прошлого года на прямую линию президента массово поступали жалобы от бизнеса на патентных троллей.

«Эта тема — в центре внимания, поскольку затрагивает технологический суверенитет страны и доверие к институтам защиты интеллектуальной собственности», — отметил он.

По итогам заседания участники договорились о подготовке предложений по законодательным инициативам и разработке памяток для предпринимателей по защите от злоупотреблений правообладателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

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